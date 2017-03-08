繁星放榜 南山中學62位摘星
大學繁星放榜，新北市南山中學學生成績優異62位摘星，26位錄取國立頂尖大學及醫學系，1名同學通過醫學院第一階段甄選。
凃佾宏國立臺灣大學生化科技學系、劉文穎國立清華大學 生命科學系、陳奕睿國立清華大學 動力機械工程學系、邱筠絜國立交通大學 資訊工程學系資訊工程組、劉育瑄國立成功大學 工業與資訊管理學系。
李耿聿國立成功大學 統計學系、蘇家怡國立政治大學 財政學系、楊子萱國立陽明大學生物醫學影像暨放射科學系、林韋翔 臺北醫學大學藥學系藥學組、周映辰中國醫藥大學 中醫學系甲組、呂易陽 國立臺灣師範大學 生命科學系、黎杰 國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系。
張浩玫國立中央大學 資訊管理學系、林晏瑜國立中正大學 勞工關係學系、洪鈺雱 國立中興大學獸醫學系、吳承紘臺北市立大學 休閒運動管理學系、顏宏庭國立臺北大學法律學系財經法組、洪映函 立臺北教育大學 數位科技設計學系、洪佑欣 國立彰化師範大學英語學系。
陳祈銨國立宜蘭大學化學工程與材料工程學系、鄢品洋 國立東華大學企業管理學系、蕭慧婷國立屏東大學教育心理與輔導學系、魏大為國立嘉義大學資訊工程學系、何立齊國立暨南國際大學 土木工程學系、鄭煒騰國立臺灣海洋大學資訊工程學系、莊凱卉國立聯合大學經營管理學系、李元長庚大學醫學系通過第一階段甄選。
(中時)
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