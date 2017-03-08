華裔眾議員批川普新禁令
對美國總統川普剛簽暑的新旅行禁令，加州洛杉磯華裔聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)立即重砲抨擊川普總統此舉不僅是浪費聯邦資源，而且亦是戰略、道德和國安的重大錯誤。
劉雲平眾議員指出，在川普總統的第一個穆斯林禁令被法院駁回的25天之後，這個新行政命令再次的顯示是「有害與無能的」。
來自台灣的劉雲平是聯邦眾議院外交事務與司法委員會的成員之一。劉雲平抨擊川普總統的旅遊新禁令不僅是道德的破產，更對國家安全不利。
川普昨天在白宮閉門簽署這道新禁令，其名稱為「保護國家免讓外國恐怖份子入境美國」，為期90天，比原先遭法院封殺的旅行移民禁令規定更加明確，同時限制範圍更加縮小。目的是希望針對先前的禁令可能涉及違法爭議的部分作出修改，讓海關執法人員能夠更清楚的遵循。
這道新的旅行禁令，將原先被禁的伊拉克放行，改為禁止來自蘇丹、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞以及葉門等6個以穆斯林為主的國家之人士之新的簽證申請。換句話說，來自這6個國家的人士如果已經持有有效的美國簽證，仍可以自由進出美國，不受新禁令的限制，包括持綠卡的永久居民同樣不受影響。
劉雲平強調，「這一行政命令是基於頑固的，因此，必須再次予以反對。」他認為，「它給予我們真正的敵人ISIL和阿凱達一個強而有力的招兵買馬工具，並損害我們與海外盟邦的關係。」
劉雲平是眾院24位非美國出生的移民眾議員之一。劉雲平曾服務於美空軍，現為備役上校。
(中時電子報)
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