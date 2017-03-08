繳3百億罰金 陸中興通訊ZTE與美方和解

中興通訊日前在香港的新手機發表會。（圖/新華社）

去年3月份因向伊朗轉出口美國管制貨物，遭美司法部以違反出口禁令，一度遭美國政府封殺的大陸電信商中興通訊（ZTE），在經過將近一年的處罰後，今達成認罪協商。將支付總金額高達12億美元（約372億台幣）的罰金，換取美國的貿易解禁。由川普（Donald Trump）欽點、新上任的商務部長羅斯（Wilbur Ross）更欲以此為案例，來昭告天下，美國將全力「保護」國家安全與本國勞工。

據彭博社（Bloomberg）報導，大陸第二大的電信設備商中興通訊，在被美國列入近一年的貿易禁止名單後，今日決定與美國司法部達成認罪協商，將支付高達12億美元（約372億台幣）的罰款，換取移出黑名單以恢復對美輸入產品的權利。去年3月份，中興遭美國商務部指控，向伊朗的一家電信營運商提供了數百萬美元的電腦軟、硬體產品，其中包含高通（Qualcomm Inc）和美光科技（Micron Technology Inc）等美商產品，因而違反了美國對伊朗的出口管制政策，被列入禁止貿易和採購名單，大幅重創中興整體的營運和業績。雖去年底曾一度給予臨時解禁許可，但直至今日，中興才真正逃脫禁令名單。

中興通訊日前在美國賭城拉斯維加斯，請來前芝加哥公牛的籃球明星皮彭（圖右）擔任新手機代言人。（圖/新華社）

發跡於廣東深圳的中興通訊，1985年由侯為貴創立，專攻業務包含無線通訊、電信設備、手機和相關基地台設備，目前是大陸本土手機前5大品牌，競爭對手包含小米、華為和OPPO等企業，並隨著大陸在全球勢力擴張，中興目前已在160個國家有駐點和供應商，協助各地區改善與建設相關電信網路設備，於1997年在深圳證交所上市、2004年亦在香港證交所掛牌上市，去年出事前，年度營收更首次突破1千億人民幣（約4,400億台幣）大關。

對於中興通訊的認罪支付罰金，新上任的富豪商務部長羅斯表示，「我們要藉此告訴全世界的企業，這種『把戲』已劃下句點。在川普總統的新貿易政策中，商務部將更嚴格為美國國家安全與本國勞工把關，嚴防任何可能危害或造成傷害的行為與企業。」

(中時電子報)