WBC》中華致命暴傳掉3分 美媒：非投手錯
(03:00更新內文)中華經典賽(WBC)首戰面對以色列，打到7局上，以色列滿壘，中華投手林晨樺處理對方突襲短打，在一壘無人補位情形下，迅速將球傳向一壘，造成大暴傳，多丟3分，種下敗因，終場中華7比15輸球。這個在國際賽罕見且致命的失誤，美國主流媒體特別撰文討論。
美國《紐約每日新聞》(New York Daily News)認為，這案例不完全是投手的錯，一壘手(林益全)趨前接球，二壘手(林智勝)應該補位，但可能二壘手看游擊手也沒補位二壘，所以不敢動，導致一壘鬧空城。
美國權威運動網站 ESPN.com 特別PO出影片，討論這個一壘無人，投手暴傳到右外野的案例。從影片中來看，林晨樺接到球的第一時間，就轉身傳向一壘，形成罕見的清壘短打。球評馮勝賢表示：「二壘手沒補位是瑕疵，但投手接球後，還有時間，當時一壘沒人為什麼要傳？」
林晨樺是有時間看看一壘，但也許是急了，認為隊友第一時間會補位，所以下丘接球，就反射性傳向一壘。當時比數是3比8，這個內野守備默契的致命失誤，讓中華多丟3分，變成3比11落後，被《紐約每日新聞》形容「在傷口上灑鹽」。中華9局下力圖反撲，攻下4分，最終還是出師不利，敗給以色列；之後對荷蘭、韓國須全勝，才能確定晉級8強。
(中時電子報)
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