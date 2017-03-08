川普白宮首迎客 與希拉蕊同框
美國總統川普上任以來，今天首度在白宮「迎客」。川普張開雙臂歡迎首批來訪白宮的遊客，竟意外與牆上懸掛的前第一夫人希拉蕊畫像「同框」，形成今天活動的亮點。
自從川普上任之後，白宮今天首度開放讓遊客參觀，川普也親自現身，給來訪的一群遊客驚喜，紛紛驚呼「天啊!」。
川普出現在白宮的東箱辦公室(East Wing)向一小群遊客打招呼，還熱情地選了一位小朋友和他擁抱，企圖展現親和力。眼尖的媒體則發現，現場希拉蕊也在，至少精神是在的。原來在白宮東箱辦公室的牆上懸掛著巨幅的油畫，畫像裡的人物正是美國前第一夫人、同時也是川普的競選對手希拉蕊。正當川普張開雙臂歡迎遊客的同時，希拉蕊的畫像就在川普身後，讓人很難不注意到，也形成川普與希拉蕊在白宮「同框」的場面。
今天見到川普本尊的幸運遊客，主要是一群來自阿拉巴馬州伯明罕市的5年級小學生，10歲的Jack Cornish被川普隨機挑中，和他擁抱並且輕拍他的肩膀。
美國白宮建築已經有217年的歷史，部分區域平常可開放供民眾參觀，但須至少在1個月前申請並獲批准才能入內。自從今年1月20日總統就職典禮以來，白宮就暫停遊客參觀服務，以便讓新總統和員工順利搬入白宮並打點一切就緒。今天白宮的遊客參觀服務終於重開，迎來川普上任後白宮的首批遊客。
(中時電子報)
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