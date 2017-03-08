維基解密曝CIA檔案 揭駭客手法
維基解密（WikiLeaks）7日公布大量號稱是來自美國中情局（CIA）的檔案。維基解密宣稱，這批代號「穹頂7」（Vault 7）的檔案，內容揭發他們使用的駭客工具，是有史以來規模最大的中情局機密文件公開行動。
文件中稱，CIA入侵包括Google的Android作業系統、還有HTC、索尼和其他品牌的器材，竊取手機上WhatsApp、Signal、Telegram、微博上的通訊資料。
另外微軟的Windows作業系統、蘋果公司的iPhone也無一倖免，三星電子出品的智慧電視則變成秘密麥克風，製造一個假關機模式，用來蒙騙用戶以為電視已經關機。文件指出，被入侵的電視轉成收錄音頻模式，等電視恢復開機，網路重新開通後，錄得的資料會通過網絡傳送到中情局的伺服器。
2016年底，中情局的駭客部門，擁有超過5千名註冊使用者，手段包括專門針對視窗、安卓、蘋果iOS、OSX和Linux等作業系統，編寫惡意軟體、病毒、木馬程式、零日漏洞、惡意遠端遙控系統等。不過，這批文件的真實性目前尚無法被證實，美國中情局則拒絕回應，維基解密聲稱，流出資料的來源希望藉此促成公眾討論：中情局的駭客能力是否已經超過該擁有的權限。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。