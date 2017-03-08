維基解密曝CIA檔案 揭駭客手法

CIA入侵包括Google的Android作業系統、還有HTC、索尼和其他品牌的器材，竊取手機上WhatsApp、Signal、Telegram、微博上的通訊資料。(圖片取自theinquirer)

維基解密（WikiLeaks）7日公布大量號稱是來自美國中情局（CIA）的檔案。維基解密宣稱，這批代號「穹頂7」（Vault 7）的檔案，內容揭發他們使用的駭客工具，是有史以來規模最大的中情局機密文件公開行動。

文件中稱，CIA入侵包括Google的Android作業系統、還有HTC、索尼和其他品牌的器材，竊取手機上WhatsApp、Signal、Telegram、微博上的通訊資料。

另外微軟的Windows作業系統、蘋果公司的iPhone也無一倖免，三星電子出品的智慧電視則變成秘密麥克風，製造一個假關機模式，用來蒙騙用戶以為電視已經關機。文件指出，被入侵的電視轉成收錄音頻模式，等電視恢復開機，網路重新開通後，錄得的資料會通過網絡傳送到中情局的伺服器。

2016年底，中情局的駭客部門，擁有超過5千名註冊使用者，手段包括專門針對視窗、安卓、蘋果iOS、OSX和Linux等作業系統，編寫惡意軟體、病毒、木馬程式、零日漏洞、惡意遠端遙控系統等。不過，這批文件的真實性目前尚無法被證實，美國中情局則拒絕回應，維基解密聲稱，流出資料的來源希望藉此促成公眾討論：中情局的駭客能力是否已經超過該擁有的權限。

(中時電子報)