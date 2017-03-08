MLB》田澤純一猛 累積2局飆3K

轉隊到馬林魚的田澤純一，今年熱身賽表現不錯。(美聯社資料照)

馬林魚今熱身賽迎戰紅雀隊，先發輪值候選的寇勒(Tom Koehler)主投2.2局，被敲5安，丟3分，還送出3保送，狀況有待調整。另新加盟的日籍投手田澤純一，中繼1局，被敲1安、1三振，無失分；熱身賽累積2局無失分，共送出3三振。

(中時電子報)