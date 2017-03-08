高雄駁二共創基地正式營運　打造1200坪異業媒合交流文創平台

位在駁二大勇倉庫旁華運大樓3、4樓共1200坪的「駁二共創基地」 3月起正式對外營運，總共規劃60間3至15坪的工作室，目前已有16個不同文創等領域工作室進駐，盼促進異業交流加乘價值。圖為3、4樓間除有整面書牆，還設有溜滑梯。（王錦河攝）

位在駁二大勇倉庫旁華運大樓3、4樓共1200坪的「駁二共創基地」 3月起正式對外營運，總共規劃60間3至15坪的工作室，目前已有16個不同文創等領域工作室進駐，盼促進異業交流加乘價值。圖為3、4樓間除有整面書牆，還設有鋼管滑竿。（王錦河攝）

包含3、4樓共1200坪的駁二共創基地 3月起正式對外營運，寬敞走道兩側設置多間辦公室，1間婚紗禮服公司進駐其中。（王錦河攝）

駁二共創基地緊鄰大勇倉庫群一面設置大片落地窗和公共空間，採光明亮。（王錦河攝）

駁二共創基地緊鄰大勇倉庫群一面設置大片落地窗和寬敞公共空間及個人日租座位區，採光明亮。（王錦河攝）

駁二共創基地3、4樓間設置有2層樓高的整面書牆，擺放藝術文化領域專業書籍，供進駐者閱覽參考。（王錦河攝）

駁二共創基地3、4樓間設置有2層樓高的整面書牆，擺放藝術文化領域專業書籍，供進駐者閱覽參考。（王錦河攝）

駁二共創基地3、4樓之間有樓梯相通，還有整面書牆，空間規劃頗富設計感。（王錦河攝）

駁二共創基地3、4樓間設有樓梯相通，空間寬敞，還有整面書牆。（王錦河攝）

駁二共創基地入口櫃檯。（王錦河攝）

駁二共創基地入口櫃檯空間設計。（王錦河攝）

駁二共創基地「共享食堂」平常作為進駐者用餐與交流空間外，更不定期規劃廚藝教室與餐飲品鑑活動。（王錦河攝）

駁二共創基地「共學教室」由駁二主辦課程講座，也提供場地租借。（王錦河攝）

駁二共創基地3、4樓間設有樓梯相通，空間寬敞。（王錦河攝）

駁二共創基地3、4樓間設有整面書牆，還有鋼管滑竿可直接滑下。（王錦河攝）

包含3、4樓共1200坪的駁二共創基地 3月起正式對外營運，總共規劃60間3至15坪的工作室，目前已有16個不同文創領域工作室進駐。（王錦河攝）

上海知名的依璨禮服設計總監呂旻秀（右）回到故鄉高雄在駁二共創基地成立工作室，希望培育更多台灣設計人才。（王錦河攝）

上海知名的依璨禮服設計總監呂旻秀（中）回到故鄉高雄在駁二共創基地成立工作室，希望培育更多台灣設計人才。（王錦河攝）

位在駁二大勇倉庫旁華運大樓3、4樓共1200坪的「駁二共創基地」 3月起正式對外營運，總共規劃60間3至15坪的工作室，目前已有16個不同文創等領域工作室進駐，盼促進異業交流進而跨域合作，發揮彼此加乘的創意價值和產業規模。

駁二共創基地是高雄文化局向台糖承租大勇倉庫旁華運大樓3、4樓各600坪空間，費時1年多重新整修設計打造成跨3、4樓共1200坪的coworking寬敞空間，3、4樓部分公共空間打通，設置兩層樓高的整面書牆，擺放藝術文化領域的專業書籍，供進駐者閱覽參考；3、4樓間設有樓梯相通，更設置溜滑梯與鋼管滑竿，可溜可滑可爬，增添空間輕鬆感與趣味性。

除了文化局「駁二營運中心」和「影視暨拍片支援中心」搬遷入內辦公外，1200坪空間共規劃60間3至15坪大小不等的工作室，每間都採透明隔間，明亮感和穿透性佳，走在筆直走廊間可看到每間工作室的內部情況，有助拉近彼此距離，靠近大義倉庫群面海一側設置大面積落地窗，採光極佳，除有一整排靠窗的個人空間桌面外，也可月租、年租、甚至日租，並設置公共沙發區供彼此和客戶相互交流，整體空間規劃寬敞明亮，門禁磁卡管控安全性佳。

目前首批進駐的16個工作室包括有產品設計、平面美術設計、多媒體設計、攝錄影、動漫、策展公關行銷、婚紗禮服設計、氣味香水設計、建築設計、甚至還有智慧財產法律專業的律師事務所和熟悉創業服務的會計事務所，以「專業鄰居」身分進駐，提供最直接即時的服務。

駁二共創基地除了個人團體工作室外，還設有「共議空間」、「共學教室」與「共享食堂」3個機能性公共場域，「共議空間」為企業級會議空間；「共學教室」由駁二主辦課程講座，也提供場地租借；「共享食堂」平常作為進駐者用餐與交流空間外，更不定期規劃廚藝教室與餐飲品鑑活動。

首批進駐的16個工作室只占60個工作室空間的4分之1，剩下4分之3的空間，文化局表示歡迎有志創業者申請，租金比坊間便宜許多，也因工作室名額有限，為保品質，文化局也會慎選進駐者以維持良好的共聚環境。

目前已進駐駁二共創基地有16個工作室，其中上海知名的「依璨禮服設計」創辦人暨設計總監呂旻秀除在上海設有工作室，她也回故鄉高雄在駁二成立工作室，希望培育更多台灣設計人才，她表示自己的女兒就讀屏科大時尚設計系，母女倆一同在南部努力。

「一起設計」的成員都是從北部回高雄打拼，擅長老屋再造，曾獲2014年ADA新銳建築獎，原想在鹽埕區找間老屋改造為辦公室，因認同駁二共創基地「打群架」的概念，和「一起設計」的精神一致，選擇加入共創，與眾人一起投入在地設計。

「odor funder」氣味製造所創辦人洪晟富從小在鹽埕長大，原與夥伴共同創立香水品牌LFP香料香水實驗室，製作客製化香水，後來決定返回故鄉高雄，在駁二獨立創辦「odor funder」，主打空間氣味規劃、品牌嗅覺辨識、個人化香氛產品。

「滾動綠葉工作室」是駁二共創基地最年輕團隊，也是2014年青春設計節參展學生，畢業後成立桌遊工作室進駐母校和春科大育成中心，因為想直接面對業界挑戰，選擇離開母校扶持，加入共創基地。

高雄文化局局長尹立表示「共創基地」的「共」代表共好、共用、共享、共生；「創」是創意、創作、創業、創新；「基地」則是「穩固根基、在地紮根」的含意。尹立提到「在共創基地裡串門子是會帶來產值的」，因此駁二共創基地採透明隔間規劃，希望相互串門子拉近彼此距離，不同領域工作室的專業彼此相互激盪更多靈感，期盼促進異業交流進而跨域合作，發揮彼此加乘的創意價值和產業規模。

文化局表示培育人才一直是文化局努力的目標政策，從第1代的「高雄文創設計人才駐市回流獎助計畫」，以駐市或個人工作室型態回流高雄，到第2代的「高雄文創設計人才回流進駐大駁二藝術特區大義倉庫群獎補助計畫」，轉變為快閃店面或是工作坊的形式進駐駁二，再到第3代的文創設計人才扶持計畫：「駁二共創基地」的創建，支持的不只是文創人才，更為所有在高雄創業的新創團隊提供實際運作的協助。

(中時)