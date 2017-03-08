外資圈第一美女總座　涉內線交易500萬交保

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邱慧平以500萬交保。（方濬哲攝）

許耀仁600萬交保。（方濬哲攝）

瑞士信貸台灣區女董事總經理邱慧平涉嫌處理荷商ASML艾司摩爾購併上櫃股后漢微科案時，涉嫌早一步透過丈夫許耀仁、許母等親友買進漢微科股票，套利2100多萬元，檢調昨搜索她辦公室、天母住處，並約談邱女與丈夫等9名涉嫌《證交法》內線交易罪的被告，漏夜訊問後將邱慧平以500萬交保，許耀仁600萬交保，均限制出境。

(中時)