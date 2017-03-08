WBC》荷派前獅投吉爾 中華小心變速球

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統一獅前洋投吉爾。（中時資料照）

(05:28更新內文)中華隊今晚5點30分，要對抗荷蘭隊，兩隊先發投手已公布，由旅日投手宋家豪，對決大聯盟53勝、中職統一獅前投手吉爾(Jair Jurrjens)。吉爾去年為獅隊出賽17場，拿下6勝7負，自責分率5.38。

31歲的吉爾，上季速球均速約143公里，最快到147公里；右投的他，主要武器為變速球、滑球。吉爾曾是大聯盟勇士隊主戰投手，2008到2011年共拿下47勝，老球迷或有印象，當時台灣媒體多翻譯為「傑堅斯」。

(中時電子報)