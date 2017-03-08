又濕又冷！強烈冷氣團來襲 北部低溫下探11度

今天清晨各地普遍偏涼、偏冷，北部最低溫可能會下探１１度，符合強烈大陸冷氣團標準。(本報系資料照)

北部、宜花地區整天濕冷，南部也會出現局部短暫雨。(截自中央氣象局)

今天（８日）持續受到冷氣團及華南雲雨區影響，天氣不穩定，北部、宜花地區整天濕冷，南部也會出現局部短暫雨；溫度方面，今天清晨各地普遍偏涼、偏冷，北部最低溫可能會下探１１度，符合強烈大陸冷氣團標準，而中部低溫約１４、１５度，南部花東約１６到１８度，白天氣溫整體來說回幅不多，尤其北部及宜花，高溫僅１５度，中部及花東高溫約１７到２１度，南部地高溫則可回升到２３到２５度，但夜裡清晨也偏涼，請大家注意保暖。

根據中央氣象局資料顯示，週四、週五（９日、１０日）冷氣團雖然逐漸減弱，但華南雲雨區帶來較多的水氣，因此天氣還是不穩定，各地都會有降雨的情形發生，尤其是北部、東北部降雨明顯，並可能有局部較大雨勢出現，請北臺灣的朋友要多加留意，而受到雲多下雨的影響，白天高溫僅略微回升，北臺灣感受仍較為濕涼。

雖然週六（１１日）水氣略為減少，雖然北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨，整體雨勢較為趨緩，各地氣溫也較為回升，不過，其後又有兩波冷空氣南下，分別在下週日、下週一（１２日、１３日）及下週三之後（１５日至１７日）影響臺灣，將使得北臺灣溫度下降一些，迎風面北部及東半部也較易有短暫雨出現；而中南部受到影響的程度較輕，大致上可維持多雲到晴、日夜溫差大的天氣。

另外，氣象局提醒今天東北風還是稍強，臺南以北、東半部、恆春半島、澎湖、金門沿海和空曠地區仍易有８至９級強陣風，鄰近海域風浪大，海邊活動或是從事海上作業的朋友請注意安全。

空氣品質方面，今天空氣品質預報中部、雲嘉南及金門為橘色提醒(對敏感族群不健康)，高屏為紅色警示(對所有族群不健康)，其他地區為良好到普通，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)