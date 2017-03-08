又濕又冷！強烈冷氣團來襲 北部低溫下探11度
今天（８日）持續受到冷氣團及華南雲雨區影響，天氣不穩定，北部、宜花地區整天濕冷，南部也會出現局部短暫雨；溫度方面，今天清晨各地普遍偏涼、偏冷，北部最低溫可能會下探１１度，符合強烈大陸冷氣團標準，而中部低溫約１４、１５度，南部花東約１６到１８度，白天氣溫整體來說回幅不多，尤其北部及宜花，高溫僅１５度，中部及花東高溫約１７到２１度，南部地高溫則可回升到２３到２５度，但夜裡清晨也偏涼，請大家注意保暖。
根據中央氣象局資料顯示，週四、週五（９日、１０日）冷氣團雖然逐漸減弱，但華南雲雨區帶來較多的水氣，因此天氣還是不穩定，各地都會有降雨的情形發生，尤其是北部、東北部降雨明顯，並可能有局部較大雨勢出現，請北臺灣的朋友要多加留意，而受到雲多下雨的影響，白天高溫僅略微回升，北臺灣感受仍較為濕涼。
雖然週六（１１日）水氣略為減少，雖然北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨，整體雨勢較為趨緩，各地氣溫也較為回升，不過，其後又有兩波冷空氣南下，分別在下週日、下週一（１２日、１３日）及下週三之後（１５日至１７日）影響臺灣，將使得北臺灣溫度下降一些，迎風面北部及東半部也較易有短暫雨出現；而中南部受到影響的程度較輕，大致上可維持多雲到晴、日夜溫差大的天氣。
另外，氣象局提醒今天東北風還是稍強，臺南以北、東半部、恆春半島、澎湖、金門沿海和空曠地區仍易有８至９級強陣風，鄰近海域風浪大，海邊活動或是從事海上作業的朋友請注意安全。
空氣品質方面，今天空氣品質預報中部、雲嘉南及金門為橘色提醒(對敏感族群不健康)，高屏為紅色警示(對所有族群不健康)，其他地區為良好到普通，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。