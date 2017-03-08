打擊毒販 菲律賓眾議院通過恢復死刑

菲律賓總統杜特蒂選前曾揚言要恢復死刑。(圖片取自美聯社)

菲律賓眾議院以216票贊成、54票反對、1票棄權的結果通過，恢復針對販毒罪的死刑，法案將提交參議院表決，便可提交總統簽署成為法令。場外有不少人權團體發起抗議反對恢復死刑，揚言上訴。

菲律賓1987年制定的現行憲法廢除死刑，但憲法允許國會在嚴重犯罪時恢復死刑。1993年菲律賓恢復死刑，但2006年又再次廢除死刑。杜特蒂去年六月宣誓就任總統後，強力掃毒，提議恢復執行死刑，嚴打毒販，料最新通過的法例可將八種毒品罪行的被告，判處終身禁或死刑。

總統府發言人阿貝拉表示，這將是杜特蒂政府禁毒和打擊犯罪活動的重要工具，相信該法案能夠在參議院審議通過。不過，菲律賓自由黨表示參議院繼續反對通過恢復死刑的法案，採取一切手段阻止通過該法案。

(中時電子報)