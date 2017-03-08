千里運水 陸欲建貝加爾湖至蘭州水管「解渴」

亞洲最大淡水湖-貝加爾湖，湖中最大島嶼奧爾洪島。（達志影像/Shutterstock）

位於俄蒙邊境、享有亞洲最大淡水湖美名的貝加爾湖（Lake Baikal），有望成為緩解蒙古國與大陸華北地區長年乾旱之苦的「新藥方」。俄國媒體轉引大陸官方智庫的說法，大陸有意從甘肅省首府蘭州向北，經過蒙古國，一路鋪設長達1千公里的輸水管至貝加爾湖，仿效當年「南水北調」工程的作法，將乾淨的淡水引入乾旱的大陸華北與西北地區。

據今日俄羅斯（Russia Today）報導，被譽為「亞洲最大淡水湖」的貝加爾湖，不僅是俄羅斯與蒙古最具特色的境界，更是蘊藏全球20%淡水的水資源寶庫。大陸官方智庫「中國經濟體制改革研究會」為解決西北與華北的缺水之苦，多次向媒體、向政府提議，從蘭州為起點，一路向北鋪設地下輸水管至貝加爾湖，再次運用科技來「千里送水」，來解決這個影響經濟、民生和戰略的問題。副會長李羅力表示，「如今科技設備已無障礙，未來只欠外交協商這項『東風』。」

從蘭州至貝加爾湖的地圖與直線距離。（圖/Google Map）

位於俄國西伯利亞地區和蒙古國邊境，全球第七大湖泊的貝加爾湖，在《漢書》的記載中，稱之為「北海」。屬於大陸裂谷湖地形，湖泊南北長680公里、東西寬40至50公里，總面積約為31,494平方公里。擁有3百多條河川為其注入水源，其中最大的一條為色楞格河（Selenga River），由於地處偏北，湖面於每年1至5月呈現冰封狀態。也因為其深度夠深，平均深度758公尺，使得其長年含水量能達到全球淡水量的17至20%，成為國際間重要的淡水資源庫之一。

此提案無論對於俄國、蒙古或中國，三方均能得到利益，大陸與蒙古可藉此舒緩長年的地區缺水問題，而俄國則能透過輸出水資源，讓西伯利亞地區富裕。但環保學者與水資源專家卻持反對意見，他們認為，近年來隨著經濟發展和全球氣候變遷，已造成貝加爾湖的負擔加重不少，湖泊含水量更在前年創新低，若還要「外送」，恐對於這個寶庫造成更大的傷害與摧毀。

(中時電子報)