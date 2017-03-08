冷氣團影響 北部東北部氣溫低

氣象局表示，今天受大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫較低；華南雲雨區東移，台灣北部及東半部地區有雨，中部地區有短暫雨，南部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨。

中央氣象局指出，今天天氣在華南雲雨區的影響下，整體天氣都屬於不穩定的型態，隨著一波波雲系通過台灣上空，中部以北及東半部地區仍斷斷續續會有降雨發生，越往北及山區降雨機率越高，而南部天氣則相對穩定，平地大致為多雲的天氣，不過有時也會出現局部短暫雨。

氣溫方面，氣象局表示，也是持續受冷氣團影響，入夜後至明天清晨氣溫偏低，北部及宜蘭只有攝氏12到14度，中部低溫約14、15度，南部花東約16到18度，白天後北部及宜花地區由於雲量偏多加上容易下雨，氣溫回升幅度不大，高溫僅約15度，感覺一整天都還是比較濕冷。

中部及花東也有偏涼的感覺，高溫約17到21度，只有南部高溫可回升到23到25度，不過各地早晚時都較為偏冷偏涼，請民眾仍要注意保暖，南來北往也要留意南北溫差適時增減衣物。

氣象局指出，東北風還是稍強，台南以北、東半部、恆春半島、澎湖、金門沿海和空曠地區仍易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪亦大，提醒從事海邊活動或是海上作業的朋友要注意安全。

空氣品質預報資訊，今天中部、雲嘉南及金門為橘色提醒（對敏感族群不健康），高屏為紅色警示（對所有族群不健康），其他地區為良好到普通，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060308

(中央社)