醫藥類股領跌 紐約股市收小黑

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共和黨在國會提出健保改革方案，美國股市今天收小黑，醫藥類股領跌。

由於擔心收入將會縮減，環球健康服務公司（Universal Health Services）和泰尼特保健公司（Tenet Healthcare）分別重挫2.3%和7.2%。

在美國總統川普表示，正著手研擬制度提升藥價競爭後，藥廠股票也走跌，輝瑞（Pfizer）、邁蘭（Mylan）和賽爾金（Celgene）全都下跌至少1%。

績優股為主的道瓊工業指數終場下跌29.58點，跌幅0.14%，收20924.76點。

標準普爾500指數下跌6.92點，跌幅0.29%，收2368.39點。

科技股為主的那斯達克綜合指數下跌15.24點，跌幅0.26%，收5833.93點。1060308

(中央社)