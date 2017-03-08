宣揚反俄 俄指美傷害關係

克里姆林宮普丁無意干預任何美國內政。(圖片取自美聯社)

俄羅斯總統普丁發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周一表示，美國媒體和政客正歇斯底里地傷害兩國關係，刻意宣揚反俄觀念，他更強調克里姆林宮無意干預任何美國內政，呼籲把心胸放遠大，讓兩國關係恢復正常。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受CNN訪問時指出，俄方「毫無意圖」介入美國內政，包括去年舉行的總統選舉，「該是美國人思考『我們有脆弱到讓某國可以干涉內部事務、影響選舉制度？』的時候了」。

佩斯科夫強調俄方並無意圖干預美國內政，他說：「我們沒有一點干預的意圖。我唯一能夠告訴你的就是，所有的歇斯底里和輿論，華府官方的歇斯底里，以及美國媒體的歇斯底里，在對我們未來的雙邊關係造成許多的傷害。」但他表示，即使美俄關係跌至冷戰後的最低，但仍然希望能在未來恢復正常。

(中時電子報)