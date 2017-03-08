MLB》納波里開轟 李振昌賞他老K

李振昌今天K掉強棒納波里。圖為李振昌之前為印地安人投球。(美聯社資料照)

(07:00更新內文)洛磯隊今在熱身賽面對遊騎兵，台灣投手李振昌面對強棒納波里(Mike Napoli)毫無懼色，用四縫線速球和變化球和納波里周旋，投到2好3壞後，最後用一顆84哩(約135公里)曲球，讓他揮棒落空，三振出局。值得一提的是，納波里上打席才剛敲出陽春炮。

納波里去年效力印地安人，全季繳出34發全壘打、101分打點，打擊率2成39，本季轉隊到遊騎兵。李振昌今3局下2出局，無人在壘時登板，對納波里送出三振，投完1人次就下場休息，速球均速約91哩(約146.5公里)。

右手側投的李振昌，去年轉戰日職西武表現不理想，今年和洛磯簽下小聯盟合約，並受邀大聯盟春訓。至今熱身賽出賽3場，後援2.1局，狂飆5次三振，自責分率還是完美的0，李振昌目標是拚進開季25人名單中。

(中時電子報)