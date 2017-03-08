巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉 腦部手術後病危

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巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉（Manuel Noriega）的家人表示，83歲的諾瑞嘉今天動手術移除腦部良性腫瘤後，性命垂危。

諾瑞嘉的女兒羅蕾娜．諾瑞嘉（Lorena Noriega）在動手術的聖湯瑪斯（Santo Tomas）醫院外告訴記者，「他有嚴重腦出血，情況嚴重。」她也指出，父親性命垂危。

諾瑞嘉曾於1983至1989年統治巴拿馬。他的律師今天稍早前表示，手術成功。1060308

(中央社)