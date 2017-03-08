宜蘭外海規模5.2地震 目前未傳出災情

我要評比

宜蘭縣蘇澳地震站東南方48.25公里處，今(8日)發生芮氏規模5.2地震。台鐵表示，沿線地震儀皆未顯示達到3級強(20至25GALS)，台鐵全線行車正常。

宜蘭縣消防局也派員清查縣內震後狀況，目前無災情傳出。

(中時)