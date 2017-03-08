高巿深夜死亡車禍 1死4傷

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

高巿7日晚上10時許發生死亡車禍。(曹明正翻攝)

高市鳳林路、灣頭一街口，大寮往鳳山方向7日晚上10時許，37歲洪姓機車騎士疑逆向橫越雙黃線，擦撞對向自小客車，並追撞自小客車後方4部機車，洪男當場死亡，並波及騎士4傷。

(中時)