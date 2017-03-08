3月8日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

2017世界棒球經典賽 15：7 猶太颶風 橫掃中華隊

2017年世界棒球經典賽A組預賽吹起「猶太旋風」，昨天以色列隊以15比7打敗中華隊，造成中華隊苦吞經典賽史上單場最多失分紀錄，以色列橫掃南韓隊、中華隊2支亞洲棒球強權，2連勝晉級在望，表現令人刮目相看。

加勒比海 成烽火外交區

我與聖露西亞邦交亮起代表關係浮動的「黃燈」，成為立法院昨總質詢重點。外交部次長侯清山說，中國大陸在加勒比海地區遍地放火，但他強調，關係浮動並不代表危險。依據駐聖國新大使沈正宗回報，他在7日午夜2點抵達，周四將拜會總督、下周一呈遞到任國書。

大學繁星推薦放榜 缺額2944人 台清成也有缺

少子化發威，大學繁星推薦招生名額不減反增，造成今年錄取率和缺額數雙創新高！根據大學甄選入學委員會統計，今年繁星推薦缺額有2944名，頂尖大學除政大和交大滿招外，台大、清大、成大都有缺額，缺額最多前3所大學分別為真理大學、文化大學、大葉大學；另今年有10名考滿級分的學生落榜。

蘋果日報

瑞信 美女總座爆內線

瑞士信貸台灣區首位女董事總經理「購併天后」邱慧平，昨驚爆內線醜聞！檢調查出她去年受荷商ASML艾司摩爾所託，以1千億元購併上櫃股后漢微科，在經辦這起國內第二大購併案時，疑早一步透過丈夫許耀仁等親友買進即將暴漲的漢微科股票，套利逾2100萬元，檢調昨搜索她辦公室、天母住處，將邱女、許男、許母列《證交法》內線交易被告，漏夜偵辦中。

另性侵9女 李宗瑞再判39年

淫魔富少李宗瑞，5年前在夜店將女性友人灌醉後，帶回自家豪宅性侵、偷拍性愛影片，最高法院前年底針對李宗瑞性侵、偷拍11女部分，合併判李宗瑞應執行20年確定；另將9名受害女子部分發回重新審理，更一審判決昨出爐，合議庭再依乘機性交、強制性交等罪，合併判李39年2月。

渣男緊咬女友 涉案6疑點待查

陳姓女模命案兇嫌程宇的女友梁思惠，前天被檢方以有不在場證明獲釋，但檢警仍將梁女列為被告，未排除涉案將持續蒐證，而程嫌獲知女友獲釋後，仍維持原先供詞，堅決咬定梁女教唆，且全程目擊犯案，對於程嫌冷血、強拉女友陪葬，承辦警方驚呼：「這個人實在太狡猾了！」

聯合報

美薩德運抵南韓 東北亞風雲詭譎

美、中及東北亞的情勢，風雲再起。北韓發射飛彈，美國在南韓部署薩德系統已進入實作階段，再加上中國大陸對南韓及美國動作的強烈不滿，多國之間錯綜複雜的緊張關係，讓東北亞局勢瞬息萬變。

北韓六日清晨試射四枚彈道飛彈後，美軍當晚將「薩德」飛彈防禦系統的兩具發射架和部分裝備運抵南韓烏山空軍基地。對此北京揚言「中方將堅決採取必要的措施來維護自身的安全利益，由此產生的一切後果，由美韓來承擔。」

計程車駕駛 「有條件」放寬至70歲

計程車駕駛年齡將放寬。交通部預告修正「道路交通安全規則」，計程車駕駛年齡上限從六十八歲放寬到七十歲，但須經嗜睡指數、認知功能及未患失智症等更嚴格檢查才能過關，最快月底就能上路。

超扯修法…民眾放生 政府要收容!

行政部門積極規範非商業放生相關規定，民進黨立委林岱樺卻在野生動物保育法協商中，提出放生修法，希望針對野生動物，民眾如果抓到或是在野產店買到要放生時，主管機關要負責收容。對此，不但農委會表示窒礙難行，連民進黨立委也不以為然，昨天陸續表達反對意見。

自由時報

國艦國造計畫 直升機航艦列入

海軍敦睦遠航訓練支隊三艘軍艦昨航抵基隆港，「磐石」軍艦上敦睦文宣館中展示國艦國造各項計畫，其中俗稱「直升機航艦」的兩棲直升機船塢登陸艦赫然在列。

再爆偽藥 冠脂妥回收換藥

偽藥風暴持續延燒，衛福部食藥署長吳秀梅昨證實，「冠脂妥」除了批號「MV503」摻有假貨外，市面上也有批號「MK479」偽藥流通，決定啟動全面回收「冠脂妥」，所有批號都可換藥，而且不另收費用，民眾可至原本取藥的醫療院所或藥局通路換貨。

娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回

月入三萬元的陳姓清潔工與月入二十萬的工廠董娘認識一個月便閃婚，婚後卻為了小錢撕破臉，陳男指控董事長妻子一毛不拔，罵他「小白臉吃軟飯、不是男人」，讓他想自殺而訴請離婚；新竹地院法官發現陳男也嗆妻子「我倆門不當戶不對，妳開百萬名車，我開破爛車，妳吃高級料理，我吃粗茶淡飯！」認為二人背景差異當然會出現齟齬，不過這段婚姻還有救，駁回陳男「休妻」之訴。

(中時電子報)