兒子學會「這件事」 黃小柔泛淚：出頭天了
藝人黃小柔從女團4 in Love出道，嫁為人妻後便逐漸淡出螢光幕，目前育有一子一女的她可說幸福滿分，之前才透露兒子很輕易戒掉奶嘴，讓她對此感到十分欣慰，昨天在臉書更自曝兒子學會自己上廁所，讓她直呼要出頭天了。
黃小柔透露2歲5個月大的兒子，突然跟她說要上大號，原以為還是得親自帶他去廁所，未料兒子居然拉著他的手走到廁所，不僅第一次坐在馬桶上上大號，還會抽衛生紙擦屁股和沖水，上完還懂得把馬桶蓋下來，這讓目睹整個過程的黃小柔直呼感動，也感受到兒子逐漸長大學會獨立，甚至開心到眼眶泛淚，還邊歡呼邊拍照。
(中時電子報)
關鍵字： 黃小柔
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