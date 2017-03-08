《時來運轉》暴龍補內線傷羅瑞 苦戰鵜鶘雙塔

暴龍「雙槍」羅瑞有傷在身，得看一哥迪羅薩(中)表現。(美聯社資料照)

暴龍vs.鵜鶘

上季東區第二的暴龍，雖然在開季還能保持跟上個賽季一樣的席次，但歷經了戰績較低迷的一二月後，暴龍曾經一度淪落到東區B段班的席次。但透過明星週的交易補強了他們渴望的內線後，暴龍目前又搶回了東區前段班的席次。但暴龍現在最引以為傲的後場雙箭頭之一的羅瑞（Kyle Lowry）有傷在身，因此暴龍能否在球隊一哥迪羅薩（DeMar DeRozan）維持健康寶寶的狀態下，帶領暴龍搶回二當家的席次，將會是我們持續追蹤的焦點。

明星週進行全聯盟最重大交易新聞的鵜鶘，目前感覺有些「雷聲大、雨點小」。雖然現在的鵜鶘就是想要一反西區的進攻常態，改用雙塔陣容來與西區列強抗衡，但我認為鵜鶘的陣型才剛變換，因此如何讓安東尼戴維斯（Anthony Davis）及考辛斯（DeMarcus Cousins）的雙塔盡快磨合完成，以利鵜鶘在剩下的日子與西區列強抗衡，這將是我們持續觀察的重點。

本場比賽就雙方戰力來預估，我認為來訪的暴龍要讓2.5分給地主鵜鶘，雖然暴龍戰力較佳，但地主鵜鶘也並非弱者，因此這場比賽我認為受讓的地主鵜鶘是比較有利的一方，因此本場比賽看好鵜鶘過盤。

本場推薦：鵜鶘過盤

(中時電子報)