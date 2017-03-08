三八婦女節 有4成女性認為她們無法平等追夢
就在三八國際婦女節（International Womens Day）前夕，一份由國際市場調查公司益普索-莫里（Ipsos-MORI）完成、橫跨24國的問卷調查出爐。該問卷針對男女平權議題進行調查，報告中顯示，有高達7成5的受訪者認為，當前社會中女性在政治、經濟層面仍難取得平等，而有4成的女性受訪者認為，相較同齡男性而言，她們追求夢想的機會被大幅壓抑。
據今日俄羅斯（Russia Today）報導，今日（3月8日）是國際婦女節，一份由市調公司益普索-莫里完成、橫跨24國萬名受訪者的調查報告，卻顯示在當今社會中，男女平權仍是一個「理想」。在這份報告中，有多達7成5的受訪者表示，許多女性在政治、經濟和社會層面，仍難有與男性平等的權利，更有2成5的民眾認為，男性在工作、賺錢、教育等方面天生就優於女性。然而若集中於中國、俄羅斯和印度3國，更有高達5成的受訪者認為，男性比女性優秀，在工作上更容易取得高薪、也更容易進入高等院校受教。
當代的國際婦女節，是由聯合國（UN）從1975年開始定下的日期。但早在20世紀初，歐美等國就因女工的罷工遊行活動，開始醞釀設立第一個「國際婦女節」，可一直到俄國十月革命後，由於蘇聯（USSR）共產黨與第三國際發起，從1919年起，選定3月5日設立「國際共產主義婦女節」，已紀念一戰後遭殺害的德共創始人羅莎·盧森堡（Rosa Luxemburg），但至1922年，由保加利亞提議，改設3月8日為「國際勞動婦女節」，不僅被聯合國擴大並沿用至今，如今仍是俄羅斯重要的國定假日。
面對兩性平權，聯合國最新的調查顯示，全球男女薪資鴻溝已達到24%的差距，去年召開的世界經濟論壇（World Economic Forum）更在會議上指出，即使在當今現代化社會下，男女呈現不平等權利的現象，至少還會維持170年之久。更有4成的女性受訪者認為，她們在追求夢想的道路上，所面對的不公平對待遠遠超過同齡的男性。這些棘手的問題，恐怕才是在光鮮慶祝的節日外表下，真正該面對與處理的議題。
(中時電子報)
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