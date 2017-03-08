入山杏奈走出砍手陰影，脫了拍寫真！（圖／翻攝日網）

日本女團AKB48的21歲成員入山杏奈，三年前在握手會上遇襲、手遭砍傷，震驚各界。可近年來她逐漸走出陰影，本月22日更將推出她首本寫真集，近日宣傳封面照曝光，她擠事業線大秀性感。

入山杏奈即將推出第一本個人寫真集《美麗的罪》，她過去因在握手會上遭砍傷手，導致右手有明顯疤痕，但她這幾年來逐步走出陰影，新推出的寫真集也釋出宣傳照。

穿著比基尼的入山杏奈，大秀凹凸好身材，一張咬著手的封面照更流露出無辜眼神，她坦言對這張咬手照相當滿意；除此之外，她也趁機大秀事業線，宣告長大！

(中時電子報)