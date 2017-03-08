首家自助Check in潮飯店插旗西門町　citizenM 5月底開賣

citizenM全球的飯店都只有一種房型，且這些房間都是採模組化設計 。（圖／世民酒店)

citizenM使用自助式check-in系統。 (圖／世民酒店)

位在英國的 citizenM Tower of London ，以挑高設計的公共空間與大面書牆營造時尚氛圍，這樣的設計概念早被不少台灣飯店「借用」。（圖／世民酒店）

citizenM大廳不刻意區隔餐廳、大廳、工作區域，打造開放社交空間。（圖／世民酒店）

citizenM房間內所有設施配備使用平板電腦MoodPad控制。（圖／世民酒店）

citizenM公共空間大量採用知名設計師設計的大型燈具裝飾。 (圖／世民酒店)

citizenM以藝術和設計打造如客廳般的公共社交空間 ，成為飯店品牌最大特色 (圖／世民酒店)

亞太區第一家citizen M，位在台北西門町的北門邊，是西門町第一家「國際牌」飯店。（圖／姚舜攝）

喜歡住新飯店的「飯店控」又有新飯店可以體驗了！以「為旅人創造付擔得起的奢華體驗」（Affordable & Luxury for the peopoe)的訴定位，受到全球千禧世代與Y世代旅人趨之若鶩，並成為許多旅館飯店經營者以及室內設計師與建築師研究、學習，甚至Copy的citizen M(世民酒店）已正式插旗台北西門町，並預計於5月底、6月初正式開幕。隨著新飯店開始營運，預料將吸引許多喜歡追求獨特品味的智遊旅者（Smart Traveller)入住體驗。

位在台北城北門邊、樓高26層的西門町citizen M，citizen M在亞太區第一個據點，也是西門町第一家國際潮牌飯店，更是台北西區最高飯店。同樣都是標榜時麾、時尚與設計，「飯店控」可以比較一下citizen M與台灣本土的amba 、Just Sleep、Papa Whale，以及 W飯店、Aloft雅樂軒或Indigo英迪格酒店等「國際潮牌」酒店的差別。

2008年在荷蘭阿姆斯特丹創立的citizen M，在國際旅館飯店業界有許多「離經叛道」與顛覆傳統的創舉，這些勇於突破傳統的創舉，是該品牌酒店得以在倫敦、巴黎與紐約等國際都會城市快速發展連鎖，並受到新世代旅客喜愛的原因。有心跨入觀光產業投資旅館飯店的企業集團前往citizen M「朝聖」，旅館建築師與設計師前往「取經」，也多是衝著這些創舉。

citizen M真的很大膽且「判逆」！該品牌飯店創造的「神話」包括：

1.全球第一個採自助式Check In系統（沒有櫃檯服務人員幫忙），住客自己操作觸控屏幕辦理住房與退房的飯店。

2.全球第一個館內只有單一房型、一張King Size大床的飯店。沒有兩張床的房間，也沒有套房。也沒有加床服務。

3.全球第一個採「模組化」概念，在工廠施工將客房做好，再到旅館工地現場將已做好的客房「置入」到飯店各樓層中預先規畫好位置與空間中的飯店。

4.全球第一個全館客房內所有設施，包括：燈光、空調、音響、電視、鬧鐘等設施，都用All in One觸控式平板Mood Pad操控的飯店。

5.揚棄Lobby概念，以Living Room概念設計大廳，且餐廳、上網區、工作區、交誼區沒有明顯區隔，打造開放式社交空間。

6.首創「服務大使」為住客打點大小事宜，他們既是祕書、也是管家，適時適所的提供客人任何所需要的服務。

除上述創舉，citizen M尚有很多讓旅人「備感窩心」的獨特服務，如享受迷你吧、看電影、無線上網，以及打市內或跨國長途電話，全部免費。

乍聽乍看，citizen M似乎像一家簡約平凡的飯店，不過，走出房間，在公共區域、餐廳甚至梯廳，citizen M卻無所不在地運用科技的、時尚的、人性的、充滿設計感的元素，創造並傳遞有別傳統飯店的「citizen M體驗」。

citizen M目前在全球的連鎖據點，全年的平均房價自100美元至200美元不等，靠著「合理價格的奢華」，這些飯店的年平均住房率則在90%至95%不等，並成為新世代旅客心目中的「超值奢華酒店」。

citizen M的全球首席行銷長羅賓．查德哈（Robin Chadha)接受記者專訪時表示，citizen M得以合理價格提供房客高質感旅宿體驗，主要原因是飯店的採購、人事、行銷業務與公關等，都是由總部管理故大幅降低了人事成本。而科技與網路系統，則提供了最佳營運效率。同時，創新的建築方式與工法，也降低了酒店的開發成本、時間與風險。

將citizen M引進亞太區市場的雅辰酒店集團行銷副總裁葉樹強表示，有267間客房的台北西門町的citizen M正式營運後，將全力爭取歐美商旅與港澳星馬日韓等亞太區休旅客層的訂房商機。而台北citizen M的年均房價目標則設定在4500元至5500元間。

citizenM的品牌是「citizen (市民、公民)」+「mobile (行動的)」二字結合，他清楚的標示出飯店主要鎖定的客層正是善用網路資訊科技的「行動公民」。如今台灣也有了這樣的飯店，是否能吸引到全球行動一族前往入住，是市場同業關注焦點。

(工商)