北韓射飛彈 提勒森首訪日韓中

國務院代理發言人唐納今天說，國務卿提勒森15日起將訪問日、韓、中。唐納表示，美國有意與中國發展建設性關係，美國也有決心，對眾多議題上，中國須依國際法公平行事。

這是美國總統川普政府1月20日上任後，國務院首次恢復過去每天都會舉行的新聞簡報會，但川普政府下，國務院的每日新聞簡報會先是以每週2次加1次電話會議的方式舉行。

在睽違逾1個月後，川普政府的首場國務院記者會罕見地出現記者滿座的盛況，而包括在新的旅遊禁令、國務院的人力運作及國務院對川普政府制定政策的影響力，都成為關注話題。

唐納記者會一開始主動指出，提勒森上任以來首度出訪地點，就是亞太區域，這顯示美國對進一步深化與強化自身在亞太地區安全與經濟利益的承諾。

提勒森15日至19日訪問亞洲，他將於15日先抵達東京，隨後於17日訪問首爾，18日轉赴北京，在訪問日本與南韓期間，他將分別與日、韓官員討論雙邊及多邊議題，尤其是針對北韓近來的彈道飛彈試射威脅，他將重申美國會信守戰略協作。

對與訪問中國，唐納則指出，提勒森日前在與中國大陸外交部長王毅及國務委員楊潔篪會面時，都提到美國有意與中國發展建設性關係，但他也強調，提勒森將展現美國決心要中國在貿易、區域議題及人權上，依據國際法公平行事。

對北韓近來試射彈道飛彈，美國在南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），引起中方的強烈不滿，唐納則強調，美國已多次向中方表達，部署薩德系統完全是針對北韓的威脅而來，不是針對中國。1060308

(中央社)