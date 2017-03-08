李振昌美國職棒大聯盟春訓 三振強棒

美國職棒大聯盟MLB春訓賽事，效力科羅拉多洛磯隊的台灣投手李振昌，今天在對戰德州遊騎兵隊，3局下三振曾擊出全壘打的強棒，結束遊騎兵的攻勢。

這場比賽洛磯先攻，首局第4棒游擊手史托瑞（Trevor Story）擊出2分全壘打，取得領先，2局下遊騎兵打者1壘手納波里（Mike Napoli）陽春全壘打扳回一城。

3局下2出局，當納波里再次站上打擊區，洛磯教練決定換投，由李振昌接替先發的安德森（Tyler Anderson），李振昌面對曾擊出全壘打的納波里，分別以快速球和曲球對付他。

2好3壞滿球數，李振昌投出曲球，納波里揮空棒被三振，也結束遊騎兵的攻勢，4局下洛磯再換投，李振昌這場比賽只投了1人次。

截至目前為止，李振昌在春訓已出賽3場投2.1局，共三振5人次無失分，防禦率仍維持0。1060308

(中央社)