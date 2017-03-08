東部外海地震 鐵路國道正常

我要評比

今天上午台灣東部外海發生芮氏規模5.2地震，台鐵及國道都正常通行。

這起地震最大震度是宜蘭4級，其次是花蓮3級，台北市有2級。

台鐵說，鐵路沿線地震儀都未顯示達到3級強度，全線行車正常。

高速公路局檢視各路段也未受影響，通行正常。1060308

(中央社)