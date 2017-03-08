疑涉內線 瑞信總座邱慧平500萬交保

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委辦荷商艾司摩爾（ASML）收購上櫃公司漢民微測案的瑞信總經理邱慧平疑涉內線交易，檢調前往搜索約談。台北地檢署複訊後，依違反證券交易法，諭令邱慧平以新台幣500萬交保。

台股股后漢微科在民國105年6月16日宣布，與ASML簽署股份轉換契約，ASML將斥資新台幣1000億元收購漢微科全部流通在外股份，每股收購價1410元。

然而，調查局台北市調查處接獲檢舉指出，ASML在104年間，欲收購漢民微測公司，委一家財顧公司洽談；但財顧公司的邱姓女子卻在105年5月24日至6月15日間，陸續以家人為人頭買進漢民微測股票，涉嫌違反證交法的內線交易罪，初估擬制性獲利逾2100萬元。

調查局蒐證後，報請台北地檢署檢察官陳宗豪指揮，昨天兵分10路搜索邱女住處等地，並約談邱女等9人到案，邱女等人在巿調處訊問後，移送台北地檢署複訊。

檢方漏夜偵訊，今天凌晨依違反證券交易法，諭令邱慧平以500萬元交保；邱的丈夫許耀仁則被檢察官諭令600萬元交保，2人均限制出境出海。

此外，本案另外7名被告，檢方分別依違反證交法，諭令100萬元至300萬元不等交保，或限制出境、出海及住居。1060308

(中央社)