疑涉內線 瑞信總座邱慧平500萬交保
委辦荷商艾司摩爾（ASML）收購上櫃公司漢民微測案的瑞信總經理邱慧平疑涉內線交易，檢調前往搜索約談。台北地檢署複訊後，依違反證券交易法，諭令邱慧平以新台幣500萬交保。
台股股后漢微科在民國105年6月16日宣布，與ASML簽署股份轉換契約，ASML將斥資新台幣1000億元收購漢微科全部流通在外股份，每股收購價1410元。
然而，調查局台北市調查處接獲檢舉指出，ASML在104年間，欲收購漢民微測公司，委一家財顧公司洽談；但財顧公司的邱姓女子卻在105年5月24日至6月15日間，陸續以家人為人頭買進漢民微測股票，涉嫌違反證交法的內線交易罪，初估擬制性獲利逾2100萬元。
調查局蒐證後，報請台北地檢署檢察官陳宗豪指揮，昨天兵分10路搜索邱女住處等地，並約談邱女等9人到案，邱女等人在巿調處訊問後，移送台北地檢署複訊。
檢方漏夜偵訊，今天凌晨依違反證券交易法，諭令邱慧平以500萬元交保；邱的丈夫許耀仁則被檢察官諭令600萬元交保，2人均限制出境出海。
此外，本案另外7名被告，檢方分別依違反證交法，諭令100萬元至300萬元不等交保，或限制出境、出海及住居。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。