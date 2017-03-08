調查：若兩性收入平等 巴西經濟注活水

智庫Locomotiva在巴西全國進行的調查結果顯示，假如女性的薪資提高到等同男性的收入，則可為巴西經濟注入相當巴西幣4610億元的活水（約新台幣4兆5959億元）。

調查證實，兩性之間的薪資差距仍然是婦女在勞動力市場地位提升的障礙。例如1名在聖保羅出生的39歲白人男性，學歷大學以上，他的收入比1名同樣出生在聖保羅、同年齡和擁有相同學歷的白人女性高出68%。

調查指出，男性的收入比女性高，白人賺得比黑人多，而黑人女性的收入最低。

智庫分析巴西地理統計局的數據顯示，大學以上教育程度的白人男性平均月收巴西幣6590元，相同條件的白人女性月入為3915元，黑人男性4730元，黑人女性為2870元。

智庫主任梅雷萊斯（Renato Meirelles ）指出，實際上，多數人認為婦女可能懷孕，隨時可能因為沒有人照顧子女而離開工作岡位，所以不應該升遷。

數據顯示，24%的職業婦女曾經為了照顧家庭的緣故換工作；男性的比例為17%。1060308

(中央社)