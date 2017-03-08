花蓮港通關站 擴建圓弧建築吸睛

我要評比

為提供國際遊輪旅客更舒適便捷的通關環境，台灣港務股份有限公司花蓮港務分公司擴建通關站，今年初完工，預計3月啟用藍白色系的圓弧形鋼骨構造建築相當吸睛。

花蓮港務分公司表示，花蓮港並非遊輪停泊母港，無定期航班遊輪靠泊，每年使用次數有限，因此以通關場站提供相關服務。

隨花蓮港遊輪業務逐步發展與靠泊需要，原旅客通關服務站的使用面積已略顯不足，於是在去年度規劃辦理旅客通關站的擴建工程，於原通關站西側增建一層樓藍白色系的圓弧形鋼骨構造建築。

花蓮港務分公司指出，擴建後，新增旅客休憩區域及港務公司自營商店賣場空間，提供15個櫃位販賣地方特色產品及提供旅遊資訊服務，並重新調整旅客入出境動線，更新原有通關站通關作業的相關設施及設備，也提供疾病管制署、入出國及移民署等機關的專屬櫃台，讓旅客入出境、通關、檢疫、檢查、匯稅等服務更便利。1060308

(中央社)