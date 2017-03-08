改善光復新村汙水系統 中市府納iNGO中心計畫爭取中央預算辦理

我要評比

台中市霧峰區光復新村汙水處理廠及收集管線老舊破損，並有管線回堵情形。市府短期內先依據一般房舍興建標準，採用化糞池將汙水沉澱過濾淨化後排放至水溝，由於水質經過淨化，無危害環境之虞；長期方面，則向中央爭取將汙水設施改善納入「國際非政府組織（iNGO）中心」規劃案辦理，待中央核列後，將加速修繕汙水處理系統，維護當地生活品質。

文資處指出，光復新村房舍修繕時，因原有汙水下水道系統年久失修且堵塞，無法使用，因此依據一般房舍興建標準暫採用化糞池作為民生廢水處理設施，設置符合規定的化糞池，進行沉澱過濾淨化後排放至水溝。未來會加強維護水溝清潔度。

文化局也將與水利局、社會局等相關單位，針對汙水處理設施改善共同檢討，併同iNGO中心規劃設計，待汙水處理廠及地下管線整修完畢，即可將汙水排放至汙水處理廠處理。

因汙水處理廠屬於台灣省政府所有，經市府與省府多次協商，目前正由水利局向省府申請汙水處理廠及其管線設施無償撥用作業。

水利局長周廷彰說，該汙水下水道系統興建啟用至今，均由台灣省政府維護管理，但既有汙水處理廠及其收集管線老舊，修繕工程也受到當地文化景觀保存的限制，因此汙水處理設施並不完善。對此，市府推動「台中設立國際非政府組織（iNGO）中心可行性評估報告」，已納入下水道修繕及汙水處理廠修繕，積極向中央爭取經費，加速改善汙水處理設施。

相關期程，社會局長呂建德說，可行性評估報告書日前已函送外交部轉行政院審議，爭取中央將iNGO中心軟硬體建設經費列入107年度國家發展中長期重要建設計畫，同時也將「光復新村下水道修繕及汙水處理廠修繕工程」及「下水道系統後續營運管理」需求納入可行性評估報告，倘獲中央核列，後續將由水利局著手進行下水道及汙水處理廠的修繕及營運管理，改善當地生活品質。

(中時)