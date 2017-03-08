陸客不來台觀光業受創 銀行抽銀根不放貸

陸客赴台觀光人數急速縮減，圖為過去六合夜市榮景。(中時電子報)

總統蔡英文的兩岸政策，讓台灣觀光成重災區，陸客不來，商家、旅館哀鴻遍野，雖然他國旅客持續增加中，但就消費力等層面來看，根本無法彌補流失的陸客。對此，擁有2飯店的南台灣觀光產業聯盟總召林富男表示，台灣觀光業遇窘境，銀行不敢貸款給觀光產業，被抽資金時有耳聞，有銀行甚至要求分行不要把觀光業借貸案送至總行，因為不會核准。對業者而言雪上加霜。

根據《中評社》報導，林富男認為台灣觀光產業面臨總體量能不足，又遇一例一休等成本墊高的現實。目前迎來第一波淘汰潮，對象為旅行社、購物店與遊覽車業者；而第二波淘汰對象將聚焦在全台各地的大大小小飯店。

林富男表示扁政府時期，兩岸關係遇同樣情形，但當時全台飯店數量沒現在擴張的多，且物價與人事費用也不像現在全面喊漲。林富男旗下共有170多名員工，兩家飯店陸客多時達8成5，去年10月卻剩3成。

高雄飯店業面臨2種情況，一種是經營者自己的產業，所以視為固有資產不會有脫手打算；但另一種是將飯店當作購置、轉租或販售用途的經營者，在觀光人數不足下，較會有退出經營等打算。飯店的經營是業者要去承受的，但如何招攬更多觀光客遊台，或提升觀光品質等問題，就是政府該負責的。林富男認為台灣多元發展是正道，但搞文化「台獨」就不是良道了。

而高雄地標「85大樓」的74樓觀景台是陸客必遊景點之一，營運主管趙琴青表示目前以日韓的自由行散客居多，陸客則從去年底就已明顯減少，約少掉一半以上。近期新馬遊客約增2成，但不及陸客過去的消費。

(中時電子報)