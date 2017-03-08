WBC》漂亮擊倒古巴 日本教頭：感覺不到壓力
日本隊熱身賽表現不佳，讓不少球迷擔心不已，不過昨役他們以11比6漂亮的擊倒古巴後，似乎想用行動向所有人宣告，一切擔心都是多餘的！子弟兵的好表現，也讓首次率隊征戰經典賽的小久保裕紀，總算能稍稍鬆一口氣，。
甩開熱身賽時的貧打，日本隊昨役火力全開，連同松田宣浩、筒香嘉智兩發全壘打在內，全場敲出14支安打，古巴6名上陣的投手個個灰頭土臉，全留下失分紀錄，也讓小久保頓時如釋重負，「我感覺不到龐大的壓力，一開賽情緒就很亢奮，大概到5局才慢慢冷靜下來。」
「感覺今天是個全新的開始！」在滿是年輕小夥子的日本隊陣中，33歲的松田是第三老的選手，而他也發揮價值，儘管首局就出現失誤，但隨後貢獻3安、4打點，扮演此役奪勝的最大功臣，「我對石川步有些抱歉，所以我試著用打擊幫助他，很開心能有這樣的表現。」
打線完全發揮，投手也展現壓制力。石川首局小遇亂流，雖用23球仍安全下莊，4局的投球僅失1分，順利率隊勝出，「調整好球帶不太容易，有些球投得不太理想，變化球的位置也還不夠好，下次會做得更好。」在他之後5名投手，雖在第7、第8局讓古巴追回5分，最後仍順利守住勝果。
古巴首戰失利，總教練馬蒂(Manuel Marti)認為投手群的不振，是最大的主因，「我們的投手表現不如預期，不過打線能從日本投手群拿下6分，很讓人滿意。日本的投手實力很強。」接下來古巴與日本，8日都將繼續進行第二戰，古巴將對上陳用彩領軍的中國隊，日本隊則推出菅野智之掛帥對決澳洲隊。
(中時電子報)
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