張顯耀新歡懷孕 狠甩18年舊愛

千里姻緣一線牽，張顯耀新歡竟是台中永采烘焙坊管理外場的姊姊Vicky。 (資料照片)

台中永采烘焙坊爆出剝削員工、實習生事件，牽扯出經營者彭姓姊妹的惡形惡狀，主要管理外場的姊姊Vicky再爆與政治人物張顯耀過從甚密，倆人被目擊甜蜜共享小蛋糕二人，Vicky疑似因懷孕，肚皮明顯隆起，似乎是好事近了。

據《壹周刊》報導，前陸委會副主委兼任海基會副董事長、祕書長的張顯耀，最近忙著幫吳敦義操盤布局國民黨主席選舉，但感情上也有重大發展。有人爆料，張顯耀有了新歡，狠甩交往18年的舊愛女友。新歡竟是因剝削員工而被迫歇業的台中「永采烘培坊」負責人的姐姐Vicky，傳二人在去年認識交往，Vicky還疑似懷了張的骨肉，這對離婚多年又已53歲的張顯耀是樁喜事，但背後故事讓人心酸。原來，張有另一名交往長達十八年的女友L（化名），L女去年密集在做人工受孕但都失敗；張卻同時劈腿Vicky，成功讓Vicky受孕後，狠甩舊愛L女。

對於新歡Vicky懷孕，卻與L女分手一事，張顯耀面對媒體詢問，僅以簡訊表示：「有關永采一事，本人不知情也從未介入，勿隨有心人刻意操作，捕風捉影。」、「感情問題屬個人隱私，一向低調處理。」張顯耀不否認，也就間接承認與Vicky交往了。

(中時電子報)