美密州火車撞巴士 至少4死數十傷

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美國官員表示， 1列貨運火車今天在密西西比州比洛克夕（Biloxi）平交道撞上1輛包車，造成至少4人喪生，數十人受傷。

路透社報導，目擊者告訴地方電視台WLOX，這輛從德州奧斯汀（Austin）出發的巴士當時困在鐵軌上。許多傷者經空運送往醫院治療。

比洛克夕警察局長米勒（John Miller）在記者會表示，巴士遭撞後，車上有3人當場喪命，第4人在被送離現場後死亡。

米勒說，巴士搭載超過40人，其中35名乘客被送往區域醫院，其他一些乘客逃過一劫，幸無大礙。警方沒有立即公布傷者情況。

負責管理這列火車的CSX運輸公司聲明說，車上乘務員安然無恙。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，密州州長布萊恩（Phil Bryant）在推特上表示，「請為傷者及失去至親的家庭禱告。」（譯者：中央社周莉芳）1060308

(中央社)