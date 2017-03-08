勞動部開辦職訓計劃 助婦女重返職場
據統計婦女如果婚姻或生育離開職場，平均需要6-7年的時間才會重返職場，為了要協助二度就業婦女重回職場，勞動部提供相關的就業促進方案並開辦職訓計畫，協助排除就業障礙。
近年來女權意識抬頭，女性的社會地位提高，根據財政部統計，國內營利事業女性負責人比重達36.1%，創史上新高。但是也有不少婦女因為結婚或生育離開職場。
勞動部勞動力發展署旗下的台灣就業通表示，為協助婦女就業，勞動部積極提供多項資源及就業方案，像是「職場學習及再適應計畫」，由政府補助前3個月的基本工資，增加雇主僱用意願。
另有「多元就業開發方案」，優先進用弱勢族群（含負擔家計婦女、中高齡婦女），其中如學童課後輔導、居家照護、原住民傳統服飾編織、拼布創作、琉璃珠製作、風味餐推廣、觀光導覽等計畫，不僅提供婦女就業機會，亦協助培養專長及專業技能，為就業加分。
台灣就業通指出，只要主動參與職訓計畫或訓練課程，就能讓自己儲備技能、跟上時代，以提升就業力。像是中西式米麵食烘焙就業班、烘焙丙級證照及創意西點製作網路行銷班、美容美髮技術人才培訓班、托育人員職前平日班等，都很適合婦女朋友投入。1060308
(中央社)
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