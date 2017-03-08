美密西西比州 火車撞巴士4死35傷

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消防人員趕到巴士被撞的現場，從窗戶救出受傷的旅客。(圖/美聯社)

消防人員趕到巴士被撞的現場，從窗戶救出受傷的旅客。(圖/美聯社)

3月7日，美國密西西比州發生一起火車撞巴士的交通意外，目前得知造成3人死亡。(圖/美聯社)

(Am10:04更新)美國密西西亞比州比洛克希(Biloxi)當地時間7日，發生一起貨運火車撞上巴士的意外事件，巴士遭到拖行300英呎，造成3人當場死亡，另1人送醫後不治死亡，目前得知至少35人受傷。

一輛東向CSX火車在7日下午2:15左右，在十字路口撞上一輛巴士，將巴士推移了大約300英呎。

據美聯社報導，比洛克希警察局長John Miller表示，巴士載有50名來自德州奧斯丁(Austin)的乘客，巴士被撞時，停在火車軌道上，但目前尚未得知發生的原因。

比洛克希市發言人Vincent Creel表示，事故發生後30分鐘，受傷的乘客大多陸續從巴士窗戶被救出，該起意外造成3人當場死亡，另1人送往醫院後，不幸身亡。

目擊者指出，巴士上的大部分旅客都是老人。

根據《660新聞》報導，比洛克希警察局長John Miller表示，該輛巴士為Echo交通公司所有。目擊者指出，火車撞上巴士之前，巴士卡在火車軌道上大約5分鐘。

好萊塢灣海岸賭場(Hollywood Gulf Coast Casino)的主人Ameet Patel說，這輛巴士是從好萊塢賭場開往Boomtown賭場途中，發生意外。

CSX火車公司發言人Gary Sease表示，這輛貨運列車正從新奧爾良(New Orleans)開往阿拉巴馬州，目前得知火車乘務人員無人受傷。

(中時電子報)