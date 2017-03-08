桃園觀光工廠促進發展協會理事長 蔡逢春接任

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桃園觀光工廠促進發展協會第一、二屆理事長今(8)日交接，由祥儀機器人夢工廠未來館董事長蔡逢春接手，他宣示將擴大招募會員，並整合產官學推出「親子教育微旅行」。

蔡逢春表示，桃園市28家觀光工廠居全台之冠，其中最高等級「國際亮點」觀光工廠所佔比重也稱霸全台，2016年參訪突破360萬人次、總產值8億元，帶動桃園市觀光發展及城市整體行銷。

蔡逢春指出，今年協會目標將以整合桃園產官學各界資源，擴大招募會員，共同推出富有教育意義的「親子微旅行」行程10條，並提供套票、優惠手冊及假日觀光巴士。

他說，為整合及串聯桃園市觀光產業，計畫攜手桃園市旅館、旅行、遊覽車等商業同業公會及飯店、民宿發展、伴手禮等協會推出整合親子教育的套裝旅遊行程，透過手機APP、網路、粉絲團快速廣宣、售票，結合桃園市在地文創、產業教育、特色產品、親子休憩場域，搭配28家不同的企業進行產業探秘，囊括食、衣、住、行、育、樂等領域，讓消費者在完整的特色行程中親、子同遊共學，並感受桃園市在地風貌與產業能量。

(工商)