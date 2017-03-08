桃園觀光工廠促進發展協會理事長 蔡逢春接任
桃園觀光工廠促進發展協會第一、二屆理事長今(8)日交接，由祥儀機器人夢工廠未來館董事長蔡逢春接手，他宣示將擴大招募會員，並整合產官學推出「親子教育微旅行」。
蔡逢春表示，桃園市28家觀光工廠居全台之冠，其中最高等級「國際亮點」觀光工廠所佔比重也稱霸全台，2016年參訪突破360萬人次、總產值8億元，帶動桃園市觀光發展及城市整體行銷。
蔡逢春指出，今年協會目標將以整合桃園產官學各界資源，擴大招募會員，共同推出富有教育意義的「親子微旅行」行程10條，並提供套票、優惠手冊及假日觀光巴士。
他說，為整合及串聯桃園市觀光產業，計畫攜手桃園市旅館、旅行、遊覽車等商業同業公會及飯店、民宿發展、伴手禮等協會推出整合親子教育的套裝旅遊行程，透過手機APP、網路、粉絲團快速廣宣、售票，結合桃園市在地文創、產業教育、特色產品、親子休憩場域，搭配28家不同的企業進行產業探秘，囊括食、衣、住、行、育、樂等領域，讓消費者在完整的特色行程中親、子同遊共學，並感受桃園市在地風貌與產業能量。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。