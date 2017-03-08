古崗樓災後修繕 暫停開放到6月
金門國家公園管理處表示，金城鎮古崗區因颱風莫蘭蒂侵襲，多處遊憩景點設施嚴重損傷，現正加緊修繕中，暫停開放到6月20日。為了自身安全，請民眾和遊客不要進入工地。
金管處表示，去年颱風莫蘭蒂重創古崗樓及周邊景點，雖然經過金管處積極災後復原開放，但部分損壞設施還是會影響遊憩品質及遊客安全。為了提升遊憩服務品質，金管處陳報內政部營建署，爭取災後復原經費，將加強園區植栽綠美化，並針對燈光照明及公共安全設施一併規劃施作。
古崗位於金門城東門外，古崗湖居中。古崗舊名「鼓崗」，因為海浪衝擊石頭如天鼓雷鳴，後來改為現名。古崗湖是一座天然兼人工湖泊，百燕南山、湖南山等名山圍繞周圍，村落依山傍水，寧靜安詳。
民國52年先總統蔣中正到金門巡查，面對古崗湖美景，駐足徘徊許久。金門防衛司令部於是交由陸軍26師興建古崗樓，隔年仲夏6月14日完工，由金防部司令官王多年主持落成啟用典禮。
古崗樓樓高3層，達16公尺，整棟建築朱樑碧瓦，重簷迴廊，古色古香；走訪此地，充滿思古之幽情。
金管處表示，已在去年底委託規劃完成古崗樓災損修繕設計並招商，近期展開施工，施工期到6月20日；這段時間暫停開放參觀。管理處呼籲施工期間到這裡觀光的遊客或民眾請留意自身安全，也請不要擅入工地，以免發生危險。
這項工程施作預計6月20日之前完成。金管處說，修繕後的古崗樓將繼續提供遊客及民眾更優質、更安全無慮的休憩景點。對於施工期間造成遊客及民眾不便，金管處也請大家諒解。1060308
(中央社)
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