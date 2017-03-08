羅智先愛追劇 統一校園甜心揮軍演藝圈

我要評比

統一集團董事長羅智先愛追劇，平常最大休閒興趣就是看電影或電視劇，近來積極揮軍娛樂演藝事業，統一「UGJ（Uni Gils Junior）校園甜心」女團新品牌正式成軍。

統一集團持續擴大事業版圖，除了食品、流通、美妝及投資事業群外，休閒事業跨足統一獅棒球隊、統一渡假村，如今又揮軍娛樂演藝事業。統一近年來逐步往生活產業轉型，期許未來在食衣住行育樂領域，成為消費者「生活價值」的領航者。

統一集團轉投資的統一獅棒球隊，去年成立「UGJ校園甜心」女團，統一獅董事長涂忠正表示，「UGJ校園甜心」去年6月中開始對外海選，總計1000多人參加初選，最後透過直播平台進行總決賽，順利選出10位優勝者，並加入3位練習生正式組成第一代「UGJ校園甜心」團體，平均年齡16～20歲。

UGJ校園甜心已接下統一麥香紅茶代言，其中一位團員也拍攝麥當勞廣告；另日本電影公司改編原著小說的電影「戀愛熊貓」，也有 7位成員參與演出，該片預計今年4、5月到台南取景，預計2018年在台、中、日同步上映。

涂忠正表示，統一集團一年廣告支出約10億元，以往會遇到代言人適不適合問題，統一獅成立「UGJ校園甜心」後，未來集團包括統一、統一超廣告都有代言機會，未來也不排除與其他經紀公司合作進軍影劇圈，成員可朝廣告、主持、電影多角化方向發展。1060308

(中央社)