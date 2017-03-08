波音發表737 MAX系列新機種

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美國航空巨擘波音（Boeing）公司，今天在華盛頓州倫頓（Renton）廠的上千員工面前，展示首架全新的737 MAX 9型客機，預計數週後展開試飛，明年起陸續交貨。

根據波音公司發布的新聞稿，737 MAX 9是737 MAX家族，第2架完成組裝的新機種，可搭載220名乘客，最遠航程可飛行3515哩。

新機目前正展開系統測試，完成測試後預計數週內展開試飛，也就是認證新機操作性能與整體表現的最後階段。

737 MAX 9預計明年投入航空市場，至於737 MAX 8則準備在今年第2季開始陸續交貨，至於MAX 7與MAX 200則將在2019年起陸續推出。

波音公司指出，737 MAX系列客機，可說是波音公司歷來銷售速度最快的機種，目前累計已有來自世界各地83家客戶共約3600張訂單。1060308

(中央社)