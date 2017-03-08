巴西2016經濟衰退3.6%
巴西地理統計局今天公布報告指出，2016年國內生產毛額連續第2年衰退，跌幅3.6%，證實自1930年以來，巴西經濟最嚴重的衰退。
2016年的經濟表現較2015年的跌幅3.8%略低，符合分析師的預期，而所有產業都呈負成長，無一倖免。
2016年第4季國內生產毛額（GDP）分別較第3季和上年同期衰退0.9%和2.5%。從絕對數字來看，2016年生產的財富總和相當於巴西幣6.2669兆元（新台幣62.48兆元）。
經過兩年的國內生產毛額萎縮，分析人士表示目前已經有好轉跡象，如通貨膨脹和利率回落，消費者和企業家的信心不斷增強。但復甦仍然脆弱。
財政部長梅雷萊斯（Henrique Meirelles）指出，2016年巴西經濟持續衰退，是經年累月的結果，毫無疑問，這是巴西國內生產毛額開始測量以來最大的危機。這不是在短時間造成的，而是幾年下來，全球市場對巴西經濟失去信心，以及國家對經濟過分干預造成的。
巴西政府一直強調，今年第1季國內生產毛額就會開始呈現成長，中央銀行分析師預測2017年與2018年經濟成長率預估分別為0.49%和2.39%。1060308
(中央社)
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