環協特展籲正視空汙 市府期與民同心改善
台灣環境公義協會在台中教育大學舉辦「我們的天空．霧霾的真相與省思」特展與高峰會，號召網友展出一千多件天空照片，希望促進各界省思空汙問題。環保局強調，市府有改善空品的決心，立場與民眾一致，對空汙管制及稽查、法規加嚴、補助改善等措施正加速進行，也盼望中央加速訂定減煤期程並對外公布，同時也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，一起為空品盡一分心力。
「我們的天空．霧霾的真相與省思」特展近一個月活動期間，共有各縣市近700位網友、總計1009件投稿作品；中興大學教授莊秉潔及中山醫學大學教授廖勇柏的研究資料也納入展覽中。
台灣環境公義協會表示，藉由這些靜態照片的展示方式，希望探討霧霾的真相，進而鼓勵國人對空汙問題加以省思。
環保局表示，市民對於空氣改善的急迫性，市府感同身受，經過這幾年的努力，台中市的空氣品質每一年都在逐漸改善中，未來市府對於汙染源的管制及稽查、法規的加嚴、補助改善等措施正加速進行，為改善空氣品質盡最大的努力。
市府也盼望中央加緊腳步，加速訂定減煤期程，並盡速對外說明，同時也鼓勵民眾汰換電動機車、多搭乘大眾運輸交通工具，一起改善空氣品質。
(中時)
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