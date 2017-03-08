閒置空間活化 看守所目標轉型第3部門
台東市區許多公部門的閒置空間，對應許多沒有辦公室可用的社福團體等，顯得格外心酸，立委劉櫂豪指出，台東市區的看守所已經閒置15年，目前只有低限度使用於矯正作品展示，希望能拆掉高牆，成為非營利組織等第三部門使用的辦公空間。
劉櫂豪與台東縣議員、台東社福聯盟理事長洪宗楷連袂召開記者會，洪宗楷表示，社福、藝文等團體缺乏根據地，需要有更適合的空間揮灑，在台東發展的不錯的食物銀行，目前就只能暫時棲身在青養護中心，就是很克難的例子。
劉櫂豪表示，台東看守所閒置15年，僅低限度的展出矯正作品，並無法讓廣達0.9公頃的土地發揮最大的功用，況且許多社福、藝文團體有心為民眾服務，卻因為缺少辦公空間而苦惱不已，台東看守所空間大、拆除高牆後，就是最適合的環境。
劉櫂豪表示，他有在立法院向法務部長提出看守所活化的構想，獲得部長正面回應，將來他會持續監督，並爭取經費，讓看守所給非營利組織等第三部門使用。
洪宗楷指出，看守所距離市區近、空間又大，很適合讓社福、藝文、社會企業等缺乏根據地的團體進駐，將能讓這片閒置空間發揮最大的效益。
劉櫂豪強調，台東還有許多閒置空間，包括805醫院等，未來的走向都能開放民眾參與討論。
(中時)
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