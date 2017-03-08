川普驚喜現身 迎接白宮觀光客
美國總統川普今天親自現身迎接約100名參觀白宮的小學生，給他們一個驚喜。他出現的地方旁邊牆上剛好掛了一幅希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的肖像畫。
法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，在白宮暫停開放參觀後，今天重新對外開放，總統親自迎接從阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham）布萊伍德基督教學校的小學生。
川普給大家驚喜的地方在擺放歷任第一夫人畫像的一樓大廳，他剛好站在去年總統大選時敗給他的對手希拉蕊．柯林頓畫像下方。
川普請就讀5年級的柯尼希（Jack Cornish）上前跟他一起拍照，還給他一個大大的擁抱。當川普抓住柯尼希肩膀時候，這名10歲的小學生比了個「OK」的手勢。
他向對他歡呼的群眾說：「努力工作，每個人都要努力工作。」說完後跟人群揮揮手，帶著微笑離去。
白宮有45分鐘左右的自助式導覽，通常不包含與總統見面的行程。（譯者：中央社陳昱婷）1060308
(中央社)
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