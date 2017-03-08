中興和美政府和解 恐面臨370億罰金

我要評比

中國大陸電信設備製造商中興通訊與美國政府7日宣布，雙方已就美國政府出口管制調查案達成和解。中興恐要繳11.9億美元（新台幣約370億元）罰金，創美國政府出口管制案最高紀錄。

綜合新華社與中新社報導，依中興通訊與美國政府達成的協議，中興同意支付約8.9億美元罰金；美國商務部工業與安全局（BIS）處以的3億美元罰金可暫緩繳納，是否罰款依未來7年中興是否再違法而定。

中興通訊表示，美國法院批准這項和解協議後，BIS將建議把中興從出口限制名單中移除。

美國商務部說，BIS這次開出的民事罰單是迄今數額最高的一筆。如果法院核可相關刑事罰金，中興通訊未來可能繳納11.9億美元，將是美國政府在出口管制案史上最高的一筆罰金。

中興通訊董事長趙先明說，中興承認違反美國出口管制相關法規，願承擔相應責任，並已從這次經歷吸取很多經驗教訓，今後將致力打造合規、健康、值得信賴的新形象。

美國政府2016年3月指控中興通訊及其3家關係企業向伊朗轉出口美國管制貨品，違反出口禁令。中興被列入出口限制名單，美國供應商不得向中興出口包括晶片在內的美國產品。

中興通訊此後向美方申請移出名單，美國政府同意授予並多次延長臨時許可，暫時解除對中興的出口限制措施。1060308

(中央社)