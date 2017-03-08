中市府同步採新制指標 1月空氣改善

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台中市政府去年12月起與環保署同步採用新制空氣品質指標（AQI），提醒民眾自我防護。1月份台中對敏感族群不健康、紅害或空氣更差的天數比例，較去年12月23.2%，降低13.5%。

行政院環保署自去年12月1日起實施新制空氣品質指標(AQI, Air Quality Index)。將空氣品質分「良好」(0~50，綠色)、「普通」(51~100，黃色)、「對敏感族群不健康」(101~150，橘色)、「對所有族群不健康」(151~200，紅害)、「非常不健康」(201~300，紫爆)及「有害」(301~500，褐爆)共6等級。

市府環境保護局表示，在地形、氣候限制下，中南部易受空汙影響，依據每月份轄區內所有環保署空品測站AQI>100的總天數，除以總監測天數計算結果，去年12月台中市AQI>100的比例為23.2%，今年1月已降至13.5%。

細懸浮微粒(PM2.5)方面，台中市去年12月的PM2.5平均值為26.4微克/立方公尺，今年1月已降低為23.8微克/立方公尺，去年整年度PM2.5更減量達675.6噸，空氣品質已有改善。

由於受到氣候與地形等先天因素限制，中南部較易受到空汙影響。今年1月六都AQI>100的天數比例，台中市已降至不到1成5，相較中南部部分縣市達5成以上，空氣品質相對改善。

環保局表示，針對空汙減量，固定源管制方面，環保局實施「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」、鍋爐二氧化硫加嚴標準及潔淨燃料等管制措施，並要求台中電廠逐步使用天然氣作為燃料，實施生煤堆置場室內化。

移動源管制方面，藉由大貨車加裝濾煙器、補助公車業者購置電動公車、柴油車聯合稽查、淘汰二行程機車及新購電動二輪車加碼補助等措施，降低汙染排放；逸散源管制方面，則輔導餐飲業者加裝防制設備、推動各種措施降低紙錢燃燒、輔導農民種植綠肥景觀作物取代露天燃燒。1060308

(中央社)