東部外海地震規模5.2 宜蘭幸無災情

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台灣東部海域今天發生芮氏規模5.2地震。宜蘭相關單位說，經過巡查，縣內所幸沒有災情傳出。

中央氣象局今天發布地震報告，上午6時10分，宜蘭縣政府東南方63.7公里處，也就是台灣東部海域，發生芮氏規模5.2地震。地震深度41.6公里，最大震度為宜蘭牛鬥4級。

宜蘭縣消防局說，根據各地回報，縣內沒有災情傳出。

台鐵表示，台鐵全線行車正常。

公路總局也說，宜蘭縣內的省道蘇花公路、台7線與台7甲線，經過各地單位巡視後，沿線的道路、隧道與橋梁都沒有受損，行車正常。1060308

(中央社)